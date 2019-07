En Afrique, le Groupe Renault renforce son leadership avec 19,3% de part de marché avec près de 110 000 véhicules vendus, grâce notamment à sa performance au Maroc, en Afrique du Sud et en Egypte. La part de marché au Maroc se maintient à un niveau historique à 43,3 %. Dacia maintient son leadership avec le succès de Logan et Dokker. La marque Renault arrive en deuxième position avec Clio, véhicule le plus vendu au Maroc. Et en Afrique du Sud la marque Renault enregistre des ventes en hausse de 3,6% à près de

11 900 unités, soit 4,9% de part de marché.