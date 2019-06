La mission de la Communauté économique des Etats d’Afrique occidentale (CEDEAO) a demandé au chef de l’Etat bissau-guinéen, José Mario Vaz, de nommer le nouveau Premier ministre proposé par le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), parti vainqueur des élections législatives de mars, avant le 23 juin, date de la fin du mandat du président de la République.

La mission de la CEDEAO « insiste une nouvelle fois pour que tous les acteurs politiques légitimés par la population travaillent et trouvent le plus rapidement possible des solutions à la crise, en nommant, avant le 23 juin, le nouveau Premier ministre nommé par le parti majoritaire au parlement et à la formation du nouveau gouvernement dans les mêmes délais », peut-on lire dans la déclaration finale lue par le président de la Commission de la CEDEAO, l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, jeudi en conférence de presse.

L’organisation sous régionale a menacé de recommander l’application de sanctions contre les acteurs politiques qui tentent de bloquer le processus de médiation pour une sortie de la crise.

La mission interministérielle de CEDEAO est arrivée en Guinée-Bissau le 19 juin. Au cours de son séjour, elle a rencontré les autorités nationales et les présidents des six partis politiques siégeant au parlement.

Dans son communiqué, la mission a noté « une inquiétude en raison d’un climat d’incertitude » au niveau du pays en raison de la non-nomination du nouveau Premier ministre trois mois après la tenue des élections législatives du 10 mars. Elle a constaté l’absence de progrès dans l’application de sa recommandation formulée le 30 avril dernier, dans laquelle elle exhortait les parties à engager un débat constructif.

Le président Vaz a rejeté mercredi dernier la proposition du PAIGC de nommer son président Domingos Simoes Pereira au poste de Premier ministre, tout en demandant à ce parti de désigner une autre personne à la place de Domingos Simoes Pereira.