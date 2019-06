Organisé par le Groupe Le Monde et Campus Mag, avec la participation de Campus France Maroc, CAMPUS FAIR revient pour la 2ème édition les 28 et 29 septembre au Hyatt Regency de Casablanca. La première édition tenue en 2018 a rassemblé près de 4.000 visiteurs.

Des publics variés

CAMPUS FAIR MAROC s’adresse aux élèves de première et terminale, aux étudiants des classes préparatoires et de niveau Bac +2 ou Licence, aux parents désireux de rencontrer des représentants d’établissements supérieurs et obtenir des informations pour leurs enfants, et aussi aux jeunes actifs souhaitant renforcer leurs compétences managériales et enrichir leur expertise.

Une porte vers les grandes écoles et les universités

Business schools, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE, IEP, cursus universitaires, formation continue… CAMPUS FAIR MAROC permet aux visiteurs de découvrir l’offre des Grandes Écoles et Universités en France, au Maroc et à l’international. Des professionnels vous détaillerons leurs programmes pédagogiques : bachelor, cursus Bac + 4, programme grande école (PGE), Executive master…

Des réponses à toutes les questions d’orientation

Également au programme, un espace de coaching pour aider les visiteurs à identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Tout au long du week-end, des conférences thématiques, animées par des professionnels et des experts du monde de l’éducation, répondront aux interrogations des étudiants, parents d’élèves et jeunes actifs, en matière de discipline, d’employabilité, de secteurs d’activité…

Avec la participation de Campus France Maroc

Les équipes de Campus France Maroc seront mobilisées pour fournir aux étudiants tous les renseignements sur les études en France, les accompagner pour construire leur projet d’études, et faciliter les candidatures de pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur.