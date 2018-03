Infomédiaire Maroc – Un centre national de veille, d’études et de documentation en matière de handicap, a été lancé, à Rabat, dans le but de suivre, contribuer et évaluer les divers politiques et programmes dans le domaine du handicap.

Ce centre, composé des représentants de différents départements gouvernementaux directement concernés par le handicap, ainsi que des représentants de la société civile et des experts dans le domaine, agit en tant que mécanisme de veille permettant une évaluation proactive de l’évolution des problèmes du handicap et s’assigne également pour objectif d’échanger les informations entre tous les acteurs de la société.

La ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du développement social, Bassima Hakkaoui, qui a présidé la 1ère réunion de ce centre, a indiqué que le lancement de cet organisme s’inscrit dans le cadre de la promotion des droits des personnes en situation de handicap et la poursuite du chantier de réforme des politiques concernant cette catégorie.

Rédaction Infomédiaire