Une convention de partenariat stratégique a été conclue, à Rabat, entre le Haut-commissariat au plan (HCP) et « Statistics Denmark » afin de renforcer la coopération bilatérale et de favoriser l’échange des expériences dans le domaine de la statistique.

Paraphé par le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, et le directeur général de « Statistics Denmark », Jørgen Elmeskov, ce nouveau partenariat, qui sera financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, au titre de son programme traditionnel de coopération sectorielle et stratégique avec des pays tiers, permettra de formaliser la coopération entre les deux institutions et de partager les expériences à même de relever les défis auxquels sont confrontés les instituts nationaux de statistique dans un monde moderne.