L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,4 % au cours du mois de février 2023 par rapport au mois de janvier 2023.

Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les hausses ont concerné les prix des « Produits chimiques » et de la « Fabrication de boissons » (+0,7 %), 2,1 % de la « Métallurgie », de 0,6 % de la « Fabrication d’équipements électriques », de 0,2 % des « Industries alimentaires », de 0,3 % de l’« Industrie automobile », de 9,8 % d’« Autres industries manufacturières », de 0,4 % de l’« Industrie d’habillement » et de 0,1 % de l’« Industrie du textile ».

Pour ce qui est des baisses, celles-ci ont été observées au niveau des prix de la « Fabrication de produits métalliques » et de 0,6 % de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique ».

Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours du mois de février 2023.