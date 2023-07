La 16e édition des Headies Awards affiche une liste imposante d’artistes, tous genres confondus, du continent africain. Dans ce lot, les Marocains El Grande Toto et Marwa Loud sont nominés dans deux catégories, parmi les 33 artistes listés dans cette nouvelle édition.

Marwa Loud est nominée dans les catégories « African artiste of the year » et « Best north african artiste », alors qu’El Grande Toto est nominé aussi dans cette dernière.

Marwa Loud compte à ce jour près de 1,60 milliard de vues sur YouTube, avec le single « Ghir Ntiya », qui totalise à lui seul 136 millions de vues sur la plateforme. De son côté, Taha Fahssi, alias « Toto », totalise 512 millions de vues sur YouTube, avec 12 millions sur le single qui a marqué son retour sur la scène artistique, « Silhouette ». Son featuring avec l’artiste Divine Ikubor, plus connu en tant que « Rema », sur « Love Nwantiti » (North African Remix), compte 117 millions de vues sur la plateforme de partage de vidéos.

Les deux artistes marocains sont les seuls à figurer aux Headies 2023 pour représenter le royaume. Cette 16e édition compte 33 catégories, célébrant ce que le continent a de meilleur à offrir en termes de productions musicales. Les prix célèbrent les productions réalisées pour la période s’étalant de janvier 2022 à mars 2023.