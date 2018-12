Infomédiaire Maroc – L’opérateur inwi a récemment signé un accord de partenariat avec la société Gfi Informatique Maroc pour l’hébergement Cloud de l’ensemble de ses plateformes de développement et de test de solutions informatiques.

«Cet accord de partenariat prouve, une nouvelle fois, la confiance dont jouit l’offre Cloud inwi Business auprès des entreprises nationales. inwi propose à ses clients un catalogue riche et varié de solutions Cloud et de sécurité. Des solutions innovantes, solides et évolutives, qui conviennent aux besoins des entreprises de toutes les tailles et opérant dans tous les secteurs d’activité. A chacune de ces entreprises, nous offrons un accompagnement personnalisé pour aboutir à des solutions sur-mesure en plus d’une assistance en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vu la sensibilité des données traitées, nous avons choisi d’héberger l’intégralité de notre infrastructure au Maroc. inwi offre donc un Cloud souverain, opéré par des compétences marocaines et entièrement sécurisé. C’est ainsi que nous prouvons, sur le terrain et de manière concrète, l’engagement de inwi aux côtés des entreprises nationales et sa détermination pour les accompagner à réussir leur transformation digitale», explique Ouassim Laroussi, directeur Marketing BtoB à inwi.

Leader des services et solutions informatiques en France, Gfi Informatique compte plus de 18.000 collaborateurs dans 20 pays autour du globe. Au Maroc, l’entreprise emploie plus de 260 personnes, sert plus de 400 entreprises et s’affirme comme «leader en matière d’intégration et de mise en œuvre de progiciels de gestion».

Pour répondre au mieux aux besoins de Gfi Informatique en matière d’hébergement sur Cloud de ses plateformes de développement et de tests, inwi Business a proposé ses solutions d’hébergement de type IaaS (Infrastructure as a Service), à base de VDC (Virtual Datacenter) entièrement dédiés à Gfi Informatique. L’entreprise dispose ainsi d’une plateforme solide, innovante, parfaitement extensible et sans aucun investissement préalable.

«L’hébergement sur Cloud de nos plateformes test et développement nous fait gagner en agilité, en réactivité et donc en productivité et en efficacité. Pour réussir cette opération, nous avons pu compter sur l’accompagnement permanent des équipes inwi Business et sur la solidité de l’infrastructure réseau proposée. Disposer d’une offre sur mesure, sécurisée et modulable a été un élément déterminant pour notre choix de partenariat avec inwi», explique Saloua Karkri-Belkziz, PDG de Gfi Informatique Maroc.

Soucieux de démocratiser l’accès aux services Cloud, inwi a noué des partenariats avec les leaders mondiaux en la matière comme Huawei et Dell EMC pour proposer aux entreprises marocaines un large catalogue de solutions simples et évolutives.

«Nous sommes heureux de compter Gfi Informatique Maroc parmi nos partenaires. Désormais les données Gfi Informatique Maroc circuleront de façon fluide et optimisée avec l’adoption de la plateforme inwi B2B Cloud basée sur Huawei Openstack. Notre promesse est de permettre à nos partenaires de disposer d’une puissance de traitement modulable sans avoir à acheter, configurer, ni amortir du matériel. Gfi Informatique est, ainsi, EARLY CLOUD ADOPTER au Maroc. Par ce passage au Cloud, Gfi Informatique offrira à ses clients des services innovants en mode SaaS (ERP, CRM et autres logiciels as a Service)» Conclut Chakib Achour, Directeur Marketing Huawei Maroc.

Rédaction Infomédiaire