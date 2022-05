L’Association of African Business Schools, est une organisation à but non lucratif vouée à la croissance de l’Afrique en veillant à un enseignement en gestion et administration des affaires de qualité.

Créée en 2005, AABS est aujourd’hui dotée de 56 membres répartis sur 15 pays africains.

AABS soutient, par ailleurs, les écoles de commerce via un programme de renforcement des capacités, de collaboration et d’amélioration de la qualité destinés aux doyens, directeurs et aux professeurs des écoles de commerce africaines.

En 2018, AABS décide de lancer sa propre accréditation, la toute première accréditation africaine pour les écoles de commerce en Afrique.

Cette accréditation est basée sur des valeurs relatives au continent africain et promet d’amener les écoles de commerce africaines à l’avant-garde de l’enseignement du management.

Dès le départ, HEM choisit de relever le challenge de l’accréditation AABS et s’attaque au dossier entamant ainsi un processus dont la durée est de 36 mois incluant une première phase d’envoi d’une lettre d’expression d’intérêt de HEM, une seconde de demande d’éligibilité et une dernière de rédaction d’un rapport d’auto-évaluation et ce, en langue anglaise.

Sur base de ce rapport, un jury a ensuite évalué HEM durant plusieurs jours où l’ensemble des parties prenantes de l’école furent questionnées (Comité de direction, enseignants, étudiants, partenaires, lauréats, etc.). Plus de 700 Mo de données et data sur HEM, ont été mises à la disposition du jury pour études, analyses et décision d’accréditation de HEM.

Le jury en question était composé de 3 personnes en les personnes de :

Karim SEGHIR, Président de l’Université Ajman aux Émirats arabes unis Ahmed ABDEL-MEGUID, Professeur-Expert-Comptable à l’Université Américaine du Caire en Egypte Hatem MASRI, Doyen-Professeur en Analytics à l’école de commerce de l’Université de Bahreïn, au Royaume du Bahreïn

Il est à préciser que l’accréditation AABS se base sur 11 normes en phase avec les standards internationaux d’accréditation, à savoir :

La pertinence pour le contexte africain: l’approche globale de l’école démontre une prise de conscience de l’environnement (national, politique, juridique, social et économique) et dispose de la mission et du portefeuille de programmes qui répondent aux besoins de son environnement opérationnel La mission, la vision et la stratégie : l’école se construit autour d’une mission, d’une vision et d’une stratégie claires, connues de tous, qui guident les parties prenantes au quotidien. Gouvernance : le fonctionnement général de l’école dispose d’un système de gouvernance qui veille à la réalisation de la stratégie globale. Les ressources : les fonds et ressources disponibles sont gérés de manière efficace et efficiente pour l’atteinte des objectifs de l’institution. Les étudiants : l’école s’engage à mettre l’étudiant au centre de ses préoccupation et veille à faire de lui un acteur citoyen et qualifié. Le corps enseignant: la formation de l’école se construit autour d’un corps enseignant expert pour assurer au mieux la transmission du savoir. Les relations externes : il s’agit ici des relations avec les Alumnis, les partenaires académiques nationaux et internationaux ainsi que les entreprises afin de garantir l’adéquation entre les programmes et les besoins du marché. Le programme: l’école propose une variété de programmes cohérents et convergeant vers une insertion efficiente dans le marché du travail La recherche : l’école dispose d’une activité de recherche en lien avec sa vision et sa mission. L’impact sur l’Afrique: l’école contribue au développement économique et social inclusif en Afrique grâce à sa structure de gouvernance, ses relations avec les parties prenantes, sa sensibilisation à la diversification et son portefeuille global de programmes. La durabilité: L’école a une approche globale de gestion durable à travers sa structure de gouvernance, ses relations avec les parties prenantes, son offre, et son impact sur le continent africain.

Le 25 mai 2022, le verdict est officiellement tombé ! HEM a répondu favorablement à toutes les normes et critères d’accréditation AABS et devient désormais la 1ère Business School en Afrique du Nord à être accréditée par l’Association of African Business Schools et ce, pour une durée de 5 ans.

Cette accréditation représente plusieurs avantages pour HEM. Parmi eux :

Une reconnaissance internationale de l’excellence, qui hausse davantage la position et la réputation de HEM auprès des différentes parties prenantes

Un encore plus fort attrait de HEM auprès des professeurs et enseignants, étudiants, employeurs, partenaires stratégiques…

Un engagement de HEM dans un processus d’amélioration continue, permettant de s’adapter rapidement aux besoins changeants de l’environnement dans lequel l’école opère

HEM fait désormais partie d’un réseau homogène encourageant l’apprentissage par les pairs et le partage des meilleures pratiques entre les Business Schools accréditées par AABS.

Une reconnaissance internationale !

Une accréditation qui confirme ainsi le positionnement de HEM en tant que Business School privée N°1 au Maroc assurant sa noble mission en tant qu’acteur de l’éducation, impactant positivement son écosystème et contribuant de manière générale à la diffusion des connaissances dans le domaine de la gestion en Afrique.

L’obtention de ce prestigieux label est le fruit d’un travail de longue haleine et d’engagement de toutes les parties prenantes de HEM. Dans ce sens, Yasmine Benamour, Présidente de LCI Éducation Afrique et Directrice Générale de HEM déclare : « Nous sommes honorés et fiers de l’obtention de cette accréditation africaine, prestigieuse et exigeante, dont le processus a duré 3 ans et a demandé un engagement sans faille des équipes HEM. Ce label vient confirmer l’ancrage de notre école comme l’un des leaders de l’enseignement supérieur privé en Afrique’’.

De son côté, Ali Elquammah, Directeur Développement LCI Éducation Afrique, Directeur des relations internationales et Porteur du Projet d’accréditation de HEM déclare : « Aujourd’hui, l’enseignement supérieur représente de plus en plus une communauté du savoir mondialisée où de nouveaux modèles de connaissances, d’alliances, de relations sociales et professionnelles naissent. Ce nouveau paradigme motive fortement les institutions de renom telles que HEM à innover et renforcer continuellement leurs processus de contrôle qualité et l’amélioration continue de leurs programmes et pédagogie. Le processus d’une accréditation continentale nous a permis de préparer un rapport d’auto-évaluation conforme aux 11 normes établies par l’Association Africaine des Business School (AABS). L’obtention de l’accréditation AABS est une véritable reconnaissance de l’expertise de HEM dans le domaine de l’enseignement supérieur. »