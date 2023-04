L’établissement comprendra d’autres équipements tels qu’une piscine intérieure et extérieure, un spa, un centre de remise en forme et des espaces de réunion et d’événements flexibles pour les petits évènements ou les grandes célébrations, est-il annoncé par le groupe.

Carlos Khneisser, vice-président du développement, Moyen-Orient et Afrique chez Hilton, a déclaré : « Canopy by Hilton se développe dans toute l’Afrique, alors que nous étendons la marque à de nouvelles destinations et présentons des quartiers dynamiques à Tanger, au Cap et aux Seychelles». « La signature de Canopy by Hilton Tangier Bay renforce notre engagement à élargir le portefeuille de Hilton au Maroc, où nous prévoyons de doubler notre présence dans les années à venir », a-t-elle ajouté.

Ppur l’heure, le groupe Hilton exploite six hôtels à travers le Maroc: Conrad Rabat Arzana, Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa, Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, Hilton Tangier Al Houara Resort & Spa, Hilton Garden Inn Tanger City Centre et Hilton Garden Inn Casablanca Sud, avec six autres projets en cours de développement.

Outre Canopy by Hilton Tangier Bay, les autres propriétés dans le pipeline comprennent Hilton Rabat. Canopy by Hilton Casablanca Les Arenes, Waldorf Astoria Tanger, DoubleTree by Hilton Marina Agadir Hotel & Residences et DoubleTree by Hilton Ben Guerir.