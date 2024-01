Hind Moutawakkil vient d’être élue à la présidence de la Conférence des Grandes Écoles (CDGE), lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue récemment à Casablanca.

La nouvelle présidente de la CDGE pour un mandat de trois ans, dirige depuis quatre ans SUP’RH, École Supérieure de Management et d’Intelligence Artificielle reconnue par l’État, et occupe également la vice-présidence de la fédération de l’enseignement privé à la CGEM, indique un communiqué de la CDGE.

« En tant que nouvelle présidente de la Conférence des Grandes Écoles, je ressens une émotion profonde et une immense gratitude. Être la première femme à occuper ce poste symbolise une avancée significative pour l’approche genre dans l’enseignement supérieur privé, inspirant femmes et jeunes filles, à l’heure où, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, une réforme profonde et globale est en marche pour une Moudouwana plus inclusive et égalitaire », a affirmé Moutawakkil, citée par le communiqué.

La nouvelle présidente de la CDGE a dévoilé, à cette occasion, un plan ambitieux axé sur des chiffres concrets, la communication, la qualité et la bonne gouvernance pour propulser l’enseignement supérieur privé marocain dans une ère nouvelle, souligne-t-on de même source.

Fondée en 1996, la CDGE, activement impliquée dans les débats relatifs à l’enseignement supérieur, a pour objectif de produire des synthèses, des études et des enquêtes en lien avec le plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation – Pacte ESRI.

En assumant un rôle de représentation auprès de la tutelle et des divers intervenants de l’écosystème éducatif marocain et international, elle exprime publiquement ses positions sur des sujets liés à l’enseignement supérieur privé et à la recherche, tout en faisant la promotion des intérêts et de l’image de ses écoles tant sur le plan national qu’international, conclut-on de même source.