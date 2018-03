Infomédiaire Maroc – Le Groupe Globalia, à travers sa filiale de gestion hôtelière Be Live Hotels, inaugure 2 nouvelles entités : Be live Experience Marrakech Palmeraie et Be Live Collection Marrakech Adults Only, d’une capacité totale de 379 clés, au coeur de la palmeraie de la cité ocre.

Cette double ouverture du groupe espagnole Globalia à Marrakech, après celui de Saïdia, marque sa volonté de poursuivre son développement au Maroc.

A noter que les 2 établissements de Marrakech sont la propriété du fonds d’investissement H Partners, 1er fonds d’investissement touristique au Maroc.

Be Live Experience Marrakech Palmeraie est un hôtel de catégorie 4*, disposant d’une capacité de 167 clés dont 110 chambres doubles, 45 duplex et 12 suites junior, en formule tout inclus.

Quant au Be Live Collection Marrakech Adults Only est un établissement de catégorie 5* en formule tout inclus dédié exclusivement aux adultes.

L’hôtel compte 212 clés dont 164 chambres en doubles supérieures, 28 chambres en doubles supérieures avec ‘‘Swim Up’’ (accès direct à la piscine privative) et 20 suites juniors.

