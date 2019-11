Les hôtels, résidences et clubs touristiques classés d’Agadir ont enregistré, en septembre dernier, quelque 479 582 nuitées touristiques. Selon les données du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, les Nationaux arrivent en tête de la clientèle de la station balnéaire, avec un total de 108 901 nuitées, contre 99 212 nuitées lors de la même période de l’année écoulée, soit une progression de 9,77%. Les Français arrivent en deuxième position avec 93 371 nuitées, en hausse de 15,12% par rapport à septembre 2018, suivis des touristes allemands qui ont totalisé 84 385 nuitées et des Anglais qui ont enregistré, quant à eux, 66 585 nuitées, soit une augmentation de 4,22%. Et en termes de classement par unités d’hébergement, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 154 925 nuitées, suivis des clubs touristiques (132 289 nuitées), des hôtels classés 5 étoiles avec 88 864 nuitées et des résidences touristiques (50 040). Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir s’est établi à 61,39% en septembre dernier.