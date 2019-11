Hassan Boubrik, Président de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance (ACAPS), a été réélu, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), en tant que représentant de la région MENA au côté de Ebrahim Obaid Al Zaabi, DG de l’Insurance Authority des Emirats Arabes Unis, au sein de l’Executive Committee de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Pour rappel, l’IAIS est l’organisme normalisateur du secteur des assurances à l’échelle internationale. A ce titre, cette instance définit les normes applicables à la supervision, aux opérateurs et au fonctionnement des marchés des assurances. Elle soutient également leur implémentation et mise en œuvre auprès des différentes juridictions membres. L’ACAPS participe de manière active aux travaux de l’IAIS, en siégeant, en plus du Comité Exécutif, au Comité d’Audit et des Risques ainsi qu’au Comité d’Implémentation et d’Evaluation.