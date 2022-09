De la Ville Ocre à la Ville Blanche, Chadi Chemaly prend la tête du Four Seasons Hotel Casablanca. Riche d’une carrière de 18 ans en hôtellerie de luxe, Chadi commence un nouveau chapitre en rejoignant Four Seasons Hotels and Resort en tant que Directeur Général de l’Oasis Urbaine de Casablanca.

Natif du Liban et ayant grandi aux Etats-Unis, la passion de Chadi pour l’hôtellerie l’a mené en périple autour du monde commençant le voyage en Amérique du Nord, où il a fait ses débuts en Management en Front Office et en Housekeeping. Suite à ces expériences réussites à Charlotte et à Boston, Chadi a mis le cap sur l’Arabie Saoudite avant de se rendre en Chine où il a été nommé Directeur d’Hébergement. Sa quête d’excellence le mène ensuite à Singapour où il a été promu au poste d’Hotel Manager après un détour de deux années au Mexique occupant la position de Directeur des Opérations. Ses multiples voyages et expériences couronnées de succès l’ont vu évoluer pour ajouter à son parcours son premier rôle de Directeur Général à Marrakech où il est tombé amoureux de la culture Marocaine.

« Ayant parcouru le monde, j’ai trouvé au Maroc une seconde maison et tellement d’inspiration avec ses couleurs, ses saveurs mais surtout l’hospitalité de son peuple » dit Chadi. « Ma famille et moi sommes ravis de commencer ce nouveau chapitre à Casablanca et de découvrir son mode de vie légendaire ».

Fort de sa riche expérience et de son expertise en hôtellerie de luxe, Chadi est plus que jamais déterminé à relever le défi et à diriger le tant primé Four Seasons Hotel Casablanca. Joignant ses efforts à l’équipe de direction de l’Hôtel, Chadi s’engage à mener ce dernier vers une nouvelle ère de succès, consolidant sa position indéniable de sanctuaire urbain dans la ville la plus dynamique du Maroc.

« Aujourd’hui, mon objectif est de renforcer la qualité de notre service et de nos produits tout en m’appuyant sur le talent des équipes de l’Hôtel, » explique Chadi en ajoutant, « mon but étant de développer nos talents, les faire grandir et progresser, étant les premiers ambassadeurs de Casablanca et de Four Seasons. »