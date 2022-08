Niché à quelques pas de son bâtiment principal qui est inspiré des anciens palais marocains, et qui est cerclé par de superbes jardins paysagés et des points d’eau scintillants, le restaurant Azur de L’Oberoi Marrakech se pare d’un décor décliné en de nombreux éléments, parmi lesquels un chandelier au style marocain et d’un dôme des plus poétiques aux douces couleurs du ciel offrant luxe, confort et fraicheur de la méditerranée. A l’extérieur, la terrasse fait face à la piscine du resort et s’entoure de vergers d’agrumes, d’oliviers et de la vue sur le grand canal et les cimes de l’Atlas. C’est la destination idéale pour profiter d’un moment de farniente sous le soleil Marrak’chi. Au-delà de la vue et du calme verdoyant, le Chef Exécutif, Cédric D’Ambrosio, virtuose des alliances de saveurs tout en rendant hommage aux produits locaux, partage son savoir-faire et propose des mets inventifs créés par soin et amour.

Au moment du déjeuner, le rendez-vous est renouvelé chaque jour pour savourer les plus belles gourmandises de l’été en toute légèreté : Hummous d’Avocat, Pavé de Bar, Homard Mariné au Goan Masala, Tartare de Tourteau d’Oualidia, Burger de Bœuf Black Angus … tout un univers culinaire pour le plaisir des inconditionnels des délices exquises. Côté desserts, cette même note de fraîcheur et de saveurs guide les bouchées sucrées concoctées par les talentueux chefs pâtissier de L’Oberoi, Marrakech: Baba au Limoncello, Tarte Infiniment Choco-Noisettes, Ile Flottante Marrakchia et de nombreuses surprises délicieusement créatives qui viendront compléter cette expérience unique. Au restaurant Azur on découvre également une belle sélection de cocktails signature inspirés des plantes botaniques du potager

De son côté, L’Oberoi Spa Marrakech dispose d’un espace de 2000m2 sur un plan d’eau et est entouré d’un dédale de jardins. Niché dans les 11 hectares d’oliveraies et de vergers du resort, il flotte telle une île privée qui est entièrement consacrée au bien-être et à la relaxation. Cette Oasis de bien-être se compose de cinq suites de soin et deux hammams marocains traditionnels. Le bâtiment est parsemé de motifs traditionnels marocains, déstructurés puis repensés avec une touche de modernité. On retrouve également, les audacieuses couleurs de la légendaire « ville ocre » à travers des motifs géométriques et des symboles berbères se superposant aux vastes et parfaites étendues de marbre blanc. Véritables expériences, les soins Signature Oberoi suscitent des sensations physiques, énergétiques et émotionnelles rares. Nous proposons aux convives de l’Oberoi Spa un florilège des meilleurs soins orientaux et occidentaux, des thérapies fondées sur la sagesse alchimique et les anciennes traditions indiennes, pour apaiser vos sens, retrouver votre vitalité et stimuler votre esprit. Ainsi nous prolongeons ce temps pour soi avec des rituels uniques et qui apportent un nouveau souffle tel l’incontournable ‘Queen of Egypt’, ‘Signature Dhara’ ou encore ‘Oasis of Serenity’ qui font de notre éventail l’un des plus variés. Les mains expertes de nos professionnels soulagent la douleur et favorisent une relaxation profonde, les hôtes de l’Oberoi Spa Marrakech peuvent alors se prêter à une aventure bien-être inédite.

L’Oberoi Spa entame un nouveau partenariat avec Maison d’ASA, une marque de soins et de produits cosmétiques de luxe 100% marocaine qui puise sa richesse dans le terroir marocain et les rituels de beauté ancestraux. Cette nouvelle expérience propose un écrin de douceur et des soins essentiellement basés sur des ingrédients naturels et aux parfums exquis des fleurs, pour prendre soin de la peau et équilibrer toutes les énergies positives du corps. Lâcher-prise et ressentir un bien-être profond sont les maitres mots de cette nouvelle parenthèse de sérénité où chaque cérémonial est conçu comme un voyage sensoriel : ‘Traditions Ancestrales’, ‘Hammam des Sultans’, ‘Massage fruité Antifatigue, ‘Souvenirs de l’Orient’ et ‘Délice du visage aux pépites d’argan’. Les soins signature Maison d’ASA mettent à l’honneur le meilleur et Bio qui perdurent les traditions ancestrales dans une atmosphère unique.