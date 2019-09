Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, le Groupe hôtelier indien Oberoi va ouvrir l’Oberoi Marrakech le 1er décembre prochain.

On apprend que c’est Fabien Gastinel qui dirigera le nouveau resort de luxe. Ce dernier se situe au cœur d’un domaine de onze hectares de jardins aménagés de vergers d’agrumes parfumés et d’oliveraies, esquissant d’élégantes figures géométriques à l’image des jardins marocains et offre des vues sur les sommets de l’Atlas.

Le design de ce resort de luxe s’inspire de l’architecture marocaine. La cour du bâtiment principal reprend la forme de l’historique Medersa Ben Youssef, construite au XIVème siècle, l’un des monuments les plus célèbres de Marrakech.

L’Oberoi, Marrakech compte 84 chambres, suites et villas spacieuses et luxueuses, dont 76 disposent d’un jardin privé pourvu d’une piscine. Il dispose de trois restaurants offrant une expérience culinaire variée, entre inspirations internationales et marocaines.

Le bar et la terrasse surplombent quant à eux les vastes jardins. Entouré d’un lac naturel et de vergers, le Spa Oberoi avec sa piscine intérieure, dispose de cabines thérapeutiques privées et propose des soins authentiques marocains et ayurvédiques.

Les hôtes pourront également profiter du hammam. Pour ceux qui voyagent en famille, l’hôtel met également à disposition un Kids Club. L’Oberoi, Marrakech dispose également d’une salle de réception de 300 m² et de salles de conférences.