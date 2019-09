Le célèbre groupe hôtelier indien Oberoi annonce l’ouverture, le 1er décembre prochain, de sa 1ère hôtel au Maroc, l’Oberoi Marrakech.

Réalisé sur un terrain de 28 hectares, le nouveau palace marrakchi compte 84 chambres, suites et villas, dont 76 disposent de piscines et de jardins privés. Pour rappel, fondé en 1934, le Groupe Oberoi exploite quelque 33 hôtels dans le monde, dont 4 en Afrique (3 en Egypte et 1 sur l’Ile Maurice).