Du nouveau dans le secteur de l’hôtellerie à Casablanca, qui ne cesse d’attirer de nouveaux opérateurs. L’aparthotel Adagio Casablanca City Center a ouvert ses portes à Casablanca.

Catégorisé 4 étoiles, le nouvel établissement est composé de 96 appartements modernes et fonctionnels, pouvant accueillir de 1 à 6 personnes. Et avec cette ouverture, le leader du marché d’aparthotel en Europe prend pied au Maroc et répond à ses ambitions d’étendre son réseau sur de nouveaux territoires.