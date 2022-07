Dans sa volonté engagée pour le développement touristique et économique du Maroc, la chaîne hôtelière Barceló Hotel Group investit 20 millions d’euros pour redonner vie à son nouveau flagship 5 étoiles. Derrière cet investissement, une volonté d’offrir une nouvelle vie à une propriété historique et écrire les lignes d’un nouveau chapitre de renaissance sous le signe du raffinement, de l’élégance et du savoir-faire propre au Maroc.

Le nouvel hôtel Barceló Tanger s’inscrit dans une vision de concept touristique hybride, visant à accompagner le besoin grandissant de la ville de Tanger en tant que nouvelle adresse d’affaires, tout en mettant en lumière les joyaux cachés dont regorge cette destination paradisiaque. Ainsi, conçu pour offrir le meilleur des deux mondes, l’hôtel Barceló Tanger se place en tant que créateur d’expériences “Bleisure” mariant affaires et loisirs.

Dotées d’une élégance intemporelle, l’ensemble des installations s’associent harmonieusement à l’atmosphère accueillante de l’établissement et s’intègrent dans une approche sophistiquée qui saura répondre aux exigences des clients en quête d’un séjour empreint de raffinement. Avec pour fil conducteur esthétisme et confort, les 200 unités d’hébergement de la propriété offrent au marbre et autres matériaux nobles un espace d’expression du style. Tous les détails, jusque dans les tons de bleus des chambres et suites, sont un hommage à la beauté de Tanger et à la richesse de ses influences.

L’offre gastronomique de la propriété en fait une destination à elle seule. Du bon dans les assiettes à la beauté des lieux offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée, chacun des restaurants et bars du Barceló Tanger est une invitation au voyage. Bien plus qu’une escale savoureuse, les espaces de restauration de la propriété se veulent le cadre idéal pour des convives à la recherche d’une adresse chic et tendance.

Le Rooftop B-Heaven fera notamment parler de lui grâce à sa programmation musicale dans l’air du temps et sa vue époustouflante à 360°. Situé au dixième étage, sur le toit de l’hôtel et directement face à la mer, le B-Heaven a été imaginé à la façon de la proue d’un paquebot et offre à ses convives une expérience sans pareille dans tout Tanger. Un futur lieu incontournable surplombant la ville, où élégance et divertissement prennent tout leur sens.

Alliant raffinement et authenticité, confort et esthétisme, le Barceló Tanger rappelle la splendeur de la ville et permet une échappée exceptionnelle sur les côtes tangéroises, où convergent les eaux méditerranéennes et atlantiques pour former une destination de rêve. Il a traversé les époques, conservé sa grandeur et s’est naturellement converti en espace néo-moderne sans jamais se défaire de son cachet historique datant de 1950. Le seuil franchi, un voyage au cœur de l’univers du luxe domine les aspects nouvellement restaurés, reflétant la grandeur immaculée de ce noble endroit.

Le Barceló Tanger est ravi d’annoncer l’ouverture de ses portes en soft opening le mardi 26 juillet, pour une ouverture officielle en septembre 2022. Pendant ce temps, cette nouvelle adresse incontournable œuvre sans relâche à parfaire les dernières finitions pour une expérience de service digne des plus grandes maisons.