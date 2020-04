Le Royal Mansour Marrakech a été nominé à deux récompenses internationales.

Il s’agit de l’AFAR Travelers’ Choice Awards 2020 dans la catégorie ‘‘Best Hotels in Design’’, dont les votes se font via le lien ci-après :

https://www.afar.com/surveys/afar-travelers-choice-awards-2020?id=travelerschoiceawards, et le Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2020 dans la catégorie ‘‘Best Hotels in Marrakech’’, dont les votes se font via le lien ci-après https://www.cntraveler.com/rca/vote.

En cette période particulière, le palace marrakchi compte sur le soutien des marocains pour continuer à faire briller le Royal Mansour Marrakech et promouvoir ainsi la destination « Maroc » et ses richesses