Ces nouveaux hôtels porteront les marques Ritz-Carlton, St Regis, The Luxury Collection, Edition et JW Marriott.

Ritz-Carlton fera notamment ses débuts au Maroc avec le Ritz-Carlton Rabat Dar es Salam et se développera au Japon avec le Ritz-Carlton Nikko.

La marque ouvrira également des propriétés à Mexico, en Arizona et à Nanjing. Le Ritz-Carlton South Beach achèvera une rénovation majeure.

St Regis, qui a récemment ouvert ses portes à Venise, s’étendra au Caire, à Riviera Maya au Mexique et à Dubaï.

Edition, fruit du partenariat entre Marriott et l’hôtelier Ian Schrager, fera ses débuts à Reykjavik en 2020. La marque a actuellement 10 hôtels supplémentaires en projet, notamment à Tokyo et à Dubaï.

The Luxury Collection ajoutera des propriétés à Nashville, Budapest et Hobart en Australie.

JW Marriott souhaite passer de 90 à 115 propriétés d’ici 2022. Des ouvertures sont prévues à Savannah, Orlando, Anaheim, Istanbul, Danang, Nara au Japon, Muscar et Monterrey au Mexique.

Pendant ce temps, la marque lifestyle W Hotels ajoutera des propriétés à Philadelphie, Toronto, Chengdu et Melbourne et achèvera des travaux de rénovation dans ses établissements de Washington DC, San Francisco et New York Union Square.

Marriott a déclaré avoir travaillé avec The Future Laboratory pour identifier un nouveau genre de voyageur, le «Purposeful Luxurian».

Ce groupe veut «influencer des changements positifs» et considère les voyages comme un moyen d’améliorer leur bien-être physique et mental, ainsi que de faire du bien : mais sans doute dans un cadre luxueux.

«Nous définissons l’avenir des voyages de luxe en créant les expériences réelles, rares et personnelles que ce nouveau voyageur de luxe recherche», a déclaré Tina Edmundson, responsable du portefeuille de produits de luxe au sein de Marriott