Le nombre des nuitées dans les Etablissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC) au niveau de la ville de Marrakech s’est inscrit en hausse de 6% en 2019 par rapport à une année auparavant, selon les statistiques du Conseil Régional du Tourisme (CRT).

Ainsi, un total de 8.342.980 nuitées ont été enregistrées durant la période janvier-décembre 2019, contre 7.873.933 nuitées au cours de l’année 2018, précise la même source.

S’agissant des principaux marchés émetteurs en termes de nuitées, le marché français vient en tête de liste avec 2.158.197 nuitées en 2019 (-1%), suivi du Royaume Uni avec 921.421 nuitées (+8%), de l’Allemagne (387.321 nuitées/-8%), de l’Espagne avec 331.820 nuitées (+5%), des USA (222.782 nuitées/+15%), des pays arabes avec 186.085 nuitées (-3%), de la Hollande (172.320 nuitées/+22%), de la Belgique (166.065 nuitées, soit +5%) et de l’Italie avec 162.489 nuitées, soit +18%.

D’après le CRT, les nuitées enregistrées par les touristes résidents se sont inscrites en nette augmentation de 10% pour s’établir à 2.258.721 l’année dernière contre 2.062.111 en 2018.

Cette performance en termes de nuitées a été accompagnée d’une progression de 8% des arrivées dans les différents établissements classés de la cité ocre durant l’année écoulée, ajoute-t-on de même source, précisant que le nombre des arrivées s’est établi à 2.674.624 l’année écoulée contre 2.476.450 durant la période janvier-décembre 2018.

Pour le seul mois de décembre 2019, le nombre de nuitées dans les EHTC au niveau de la ville de Marrakech a, toutefois, connu une baisse de 2% par rapport à la même période une année auparavant, soit 592.484 nuitées en décembre dernier contre 605.997 durant le même mois de 2018.

D’autre part, les arrivées dans les EHTC en décembre 2019 se sont élevées à 192.596 touristes, un chiffre en baisse également de 4% par rapport à la même période de 2018 (200.761 arrivées).

Cette performance réalisée par Marrakech en 2019 (+8% d’arrivées) représente 2 fois le taux moyen de croissance du tourisme mondial selon les statistiques de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).

Ainsi, la cité ocre confirme son leadership de première destination touristique sur les plans national et continental tout en figurant, pour la 10ème année consécutive, dans le peloton des TOP 10 des meilleures destinations dans le monde, selon Tripadvisor (Travellers’choice), aux côtés des plus importantes destinations européennes comme Paris, Rome, Londres, Barcelone, Istanbul etc, relève le CRT.

Le magazine américain, Forbes, a classé, de son côté, Marrakech en 6ème position parmi les meilleures villes à visiter en 2020.