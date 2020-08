The Ritz-Carlton Hotel Company a, suite à des informations publiées par certains supports de presse, rassuré sur sa présence au Maroc.

Dans un communiqué, le groupe hôtelier précise que la situation du Ritz-Carlton, Tamuda Bay et du Ritz-Carlton Rabat Dar Es Salam demeurent une partie intégrale des plans de développement de la compagnie au Maroc.

Si l’inauguration de ces établissements a été repoussée en raison du contexte pandémique que traverse le monde, The Ritz-Carlton Hotel Company, filiale de Marriott International, précise rester “déterminé et mobilisé à déployer la chaîne Ritz-Carlton au Maroc et travailler en étroite collaboration avec Sienna Investment Group, le promoteur et le propriétaire des hôtels, afin de définir une nouvelle date d’ouverture”.