Le groupe hôtelier américain Marriott prévoit de lancer les hôtels W en Afrique, avec l’ouverture de W Tanger, d’ici 2023.

Et selon un communiqué du groupe, ce dernier prévoit de doubler son portefeuille de produits de luxe en Afrique à cette date, avec plus de dix nouvelles ouvertures parmi les marques Ritz-Carlton, St. Regis, Luxury Collection et JW Marriott.

Et les principaux marchés qui alimentent la croissance de Marriott en Afrique sont le Maroc, l’Afrique du Sud, l’Algérie et l’Égypte.

Pour rappel, le portefeuille actuel de Marriott International en Afrique comprend près de 140 propriétés avec plus de 24 000 chambres réparties dans 14 marques et 20 pays et territoires.