Infomediaire Maroc – Le groupe hôtelier Barceló. La chaîne espagnole vient d’ouvrir un hôtel 5 étoiles à Casablanca, sa cinquième implantation dans la capitale économique (Barceló Casablanca), à Tanger (Barceló Tanger), Fès (Barceló Fès Médina) et Agadir (Allegro Agadir). Implanté sur le boulevard Anfa (ex-hôtel Rivoli), le Barceló Anfa Casablanca dispose de 206 chambres, d’une piscine extérieure et d’autres installations.

Le célèbre studio d’architecture de Patrick Genard & Associé était responsable du projet architectural ainsi que de la décoration intérieure. La nouvelle conception tire pleinement parti de la volumétrie du bâtiment existant et ouvre la façade sur le boulevard animé.

Conçu pour les touristes d’affaires et de loisirs, le Barceló Anfa Casablanca propose un ensemble de services et de commodités haut de gamme dont sept salles de réunion, une salle de banquet « Agate », un spa de 450 mètres carrés, une terrasse « Aquamarine » avec une piscine extérieure pour profiter d’un moment de calme et de détente au cœur de l’effervescence de la ville.

« Cité cosmopolite, avant-gardiste et dynamique, Casablanca a été la première destination en Afrique du Nord de Barceló Hôtel Group, qui a fait son entrée sur le marché marocain il y a douze ans. Nous sommes très heureux aujourd’hui de poursuivre cette histoire en inaugurant notre premier cinq étoiles au Maroc », a déclaré Enrique Acrich Ecker, Directeur Général de l’hôtel, au cours de la cérémonie d’inauguration.

Barceló Hotel Group, division hôtelière du Groupe Barceló, est la troisième plus grande chaîne d’Espagne et la vingt-neuvième au monde. Elle compte actuellement 249 hôtels et resorts de catégorie 4 et 5 étoiles et plus de 54.000 chambres réparties dans 22 pays et commercialisées sous quatre marques : Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts et Allegro Hotels.

Rédction Infomediaire