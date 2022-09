Zakaria El Ouati a été nommé nouveau Directeur Général du Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa et sera à la tête de l’ouverture très attendue de cet établissement en Octobre 2022.

Avec plus de 10 ans d’expérience dans la gestion hôtelière au Maroc, El Ouati met sa vaste expérience dans la gestion hôtelière et les opérations quotidiennes dans des propriétés affiliées à Accor Group et Melia Group, où il a développé des capacités organisationnelles et a su gérer l’ensemble des fonctions clés de ces établissements.

El Ouati dirigera l’équipe du Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa dans tous les aspects liés aux opérations hôtelières, depuis les services de marketing et d’administration hôtelière jusqu’aux services destinés aux clients et à leur satisfaction. Le complexe de 170 chambres, qui ouvrira bientôt ses portes, offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique et s’apprête à devenir la destination de loisirs par excellence au Maroc.

Jan van der Putten, Vice-Président des opérations, Afrique et océan Indien, a déclaré : « Nous avons le privilège de compter à la tête de l’équipe une personne du calibre de M. El Ouati. M. El Ouati est un leader vigoureux et dynamique avec une longue et fructueuse carrière dans l’industrie hôtelière au Maroc et particulièrement dans la région d’Agadir et Taghazout Bay. Mené de sa formation en gestion hôtelière, ainsi que son dévouement et sa passion, il apporte une perspective nouvelle et passionnante à l’établissement, et nous nous attendons à ce qu’il soit une ressource indispensable pour notre hôtel ».

A propos de sa nomination, El Ouati, Directeur Général du Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa.a déclaré » Mon objectif est de faire du Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa le premier choix des voyageurs d’affaires et de loisirs qui visitent la région de Taghazout. Je me réjouis de cette nouvelle opportunité et je suis fier de pouvoir diriger cette équipe phénoménale avec laquelle nous pourrons offrir des services de classe mondiale et créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Le Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa propose à ses clients cinq concepts de restauration uniques, un spa et un centre de remise en forme à la pointe de la technologie, un centre de conférences, un club pour enfants et un terrain de tennis. Un parcours de golf de 27 trous, des plages de surf ainsi que le fameux village de Taghazout sont situés à proximité du complexe.