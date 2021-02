L’INMAA, association de microcrédit à but non lucratif, a choisi HPS,cmultinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, pour l’accompagnercdans la digitalisation de ses services et ce à travers l’utilisation de sa solution PowerCARDcMicrofinance.

Depuis sa création en 1999, l’INMAA agit au quotidien pour lutter contre l’exclusion financière etcsociale avec la promotion du développement des micro et petites entreprises créatrices d’emploi àctravers l’octroi de microcrédits. Avec une méthodologie de prêt adaptée au contexte rural et semiurbaincmais aussi une expérience considérable dans la gestion des programmes de grande envergure,cce sont plus de 120 000 microcredits distribués et 70 000 clients servis depuis la création decl’association qui compte plus de 5 000 clients actifs à fin 2020. Pour pouvoir accompagner un nombrectoujours plus important de bénéficiaires, l’INMAA recherchait un partenaire qui pourrait l’épaulercdans sa stratégie de développement et notamment sa transformation digitale.

Abdelaziz Erromani, Président – INMAA, commente l’annonce :

« Depuis maintenant une dizaine d’année, il n’a échappé à personne que la transformation digitalecgagne du terrain et pour un secteur majeur tel que celui de la microfinance, il s’agit d’un enjeu dectaille qu’il faut maîtriser pour en ressortir plus grand. C’est en partant de cette réflexion que notrecaccompagnement par HPS nous a paru indispensable, pour la mise en place d’une stratégie decdigitalisation qui nous permettra d’améliorer notre offre. Nous sommes heureux de relever ce déficavec un partenaire de taille qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement ».

Mohamed Horani, Chairman- HPS, ajoute :

« L’industrie du paiement électronique est un des secteurs les plus touchés par la transformationcdigitale. Grâce au digital, les clients sont plus exigeants et veulent des services financiers plus rapides,cplus faciles à utiliser et moins chers. La digitalisation s’est naturellement imposée comme unecnécessité pour la finance inclusive en raison de bénéfices directement liés à sa mise en oeuvre tels quecla réduction et la maîtrise des coûts de production, mais aussi l’innovation permettant de s’adapter encpermanence aux attentes des bénéficiaires en perpétuelle évolution. Les outils digitaux constituent uncformidable levier pour soutenir la micro finance dans sa double dimension financière et sociale. Nouscsommes fiers de pouvoir accompagner l’INMAA dans cette évolution qui accélérera sans aucun doute l’inclusion financière des populations cibles. »