HPS, multinationale leader dans la fourniture de solutions et services de paiement, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat avec Utimaco, leader mondial de solutions de cyber sécurité. Dans le cadre de cette alliance, HPS a intégré le module de sécurité matérielle (HSM) Atalla AT1000 de Utimaco dans PowerCARD, sa suite logicielle qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement.

Les modules de sécurité matérielle (HSM) Atalla ont été spécialement conçus pour le secteur bancaire et ont été l’un des premiers HSM de paiement dans le monde à être certifiés PCI PTS HSM v3.0. Les utilisateurs de la technologie Atalla sont équipés pour relever les défis liés aussi bien aux environnements informatiques traditionnels qu’aux nouvelles technologies multi-cloud.

Les modules HSM Atalla sont utilisés par les principaux acteurs de l’industrie du paiement tels que les émetteurs, les fournisseurs de services de paiement (PSP), les acquéreurs, les card schemes, les fournisseurs de services cloud ainsi que les réseaux de paiement dans le monde afin de protéger leurs écosystèmes de paiement et ainsi atteindre le plus haut niveau de conformité possible. Utimaco joue un rôle décisif dans ce secteur afin de sécuriser les échanges interbancaires, l’authentification des utilisateurs et des cartes, l’émission sécurisée dans cartes EMV ainsi que dans la protection des données des utilisateurs.

Nabil Ibenbrahim, Directeur Adjoint à HPS commente l’annonce :

« La sécurité dans l’industrie des paiements doit être une priorité, surtout compte tenu de la forte hausse des transactions de paiement en ligne, une hausse précipitée par la pandémie du Covid- 19. Le fait de ne pas adopter les dernières normes nuira tôt ou tard aux consommateurs et aux entreprises. Nous avons trouvé auprès de Utimaco un fournisseur mondial de solutions de cyber sécurité qui nous permet d’assurer à nos clients la sécurité de leurs activités. »