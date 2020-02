Le leader des solutions de paiement électronique, Hightech Payment Systems (HPS), a annoncé le lancement de sa nouvelle identité visuelle. Révélée lors de la Convention interne tenue le 14 février dernier pour célébrer les 25 ans de HPS, cette nouvelle identité visuelle, épurée et minimaliste, traduit l’ambition de l’entreprise et sa vision de l’avenir, à savoir plus ouverte, résolument humaine et tournée vers le futur, indique la multinationale marocaine dans un communiqué. La nouvelle signature “Feel good about payments” constitue également un gage de confiance et une promesse de confort et de sécurité pour les utilisateurs, ajoute la même source.

Rassemblant l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, cette Convention a été l’occasion de revenir sur les grandes réalisations qui ont jalonné le quart de siècle d’existence de HPS qui est passée d’une startup d’une dizaine de collaborateurs basés à Casablanca, à une multinationale de plus de 550 collaborateurs dans 5 pays, leader dans le secteur très fermé du paiement, avec des clients utilisant ses technologies dans plus de 90 pays.

“Nous avons travaillé dur pour mériter la confiance de nos collaborateurs, celle de nos clients et de nos partenaires. A travers la technologie que nous offrons, nous sommes fiers de contribuer à un écosystème où chacun peut créer, partager et vivre grâce à des transactions toujours plus simples, plus fluides et plus sécurisées”, s’est réjoui Abdeslam Alaoui Smaili, directeur général de HPS, cité par le communiqué.

Cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2006 et possédant des bureaux dans les principaux centres d’affaires (Afrique, Europe, Asie, Moyen-Orient), HPS se spécialise dans la fourniture de solutions et services de paiement pour les émetteurs, acquéreurs, processeurs, opérateurs de réseaux mobiles, la distribution, ainsi que les switches nationaux et régionaux dans le monde.

PowerCARD, la suite logicielle d’HPS, couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du paiement en permettant des paiements innovants grâce à sa plateforme ouverte qui permet le traitement de toutes les transactions initiées par tous les moyens de paiement, provenant de tous les canaux. Elle est utilisé par plus de 400 institutions dans plus de 90 pays