Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a présidé, ce samedi 13 juillet à Fès, une journée d’information sur le Projet d’Aménagement hydroagricole pour la sauvegarde de la plaine du Saiss.

Ce projet permettra entre autres de sauvegarder 30 000 hectares (ha) des terres irriguées dans la plaine du Saiss, de préserver les investissements privés (plus de 4 milliards de dirhams), d’améliorer les revenus de plus de 7 000 agriculteurs à hauteur de +60%, et de créer environ 3 000 emplois.