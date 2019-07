La compagnie aérienne espagnole Iberia a dévoilé son programme de vols court et moyen-courriers pour la prochaine saison d’hiver, avec plus de vols, des horaires de vol plus pratiques et de meilleures connexions. Et dans ce programme, le Maroc bénéficiera de vols supplémentaires.

Ainsi, Iberia se développera à Marrakech, atteignant deux vols quotidiens. Parallèlement, Casablanca bénéficiera également de deux vols quotidiens, opérés par la filiale Air Nostrum.