Présent au Maroc depuis plus de 90 ans, Total Maroc est un acteur de l’énergie qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.

Aujourd’hui, Total Maroc génère près de 600 emplois directs et plus de 5 000 emplois indirects, commercialise 1,6 million de tonnes de produits pétroliers chaque année et compte quelque 323 stations-service (dix autoroutières) à travers tout le pays, dont les 6 dernières ont été inaugurées durant ce 1er semestre 2019.

Troisième acteur de la distribution de produits et services pétroliers dans le pays, la société détient une part de marché estimée à 15%.