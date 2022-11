Suite à la réunion de travail consacrée au développement des énergies renouvelables présidée par le Roi Mohammed VI, le mardi 22 novembre, les différents acteurs portant le chantier de déploiement de la filière de l’hydrogène vert au Maroc passent à l’action.

Les membres et co-fondateurs du Cluster Green H2 se réuniront jeudi 1e décembre à Rabat, en effet, afin de pouvoir mettre en place une feuille de route à même de contribuer à rejoindre la vision royale en la matière. Il s’agit, comme le rappellent ces acteurs, de « placer le Maroc dans le club des pays à fort potentiel dans cette filière d’avenir, et répondre aux multiples projets portés par des investisseurs et leaders mondiaux, et élaborer, dans les meilleurs délais, une “Offre Maroc” opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Maroc ».