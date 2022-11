Dans le cadre de la coopération entre le Maroc et le Sénégal et de ses actions menées auprès des communautés à travers le continent africain, la Fondation de l’Office chérifien des phosphates (OCP) soutient un projet de développement durable au profit du Parc National du Niokolo Koba, situé dans le Sud-Est du pays, à 650 km de Dakar, dans la région de Tambacounda, annonce le groupe dans un communiqué.

Réservoir de la biodiversité faunique et floristique, le Parc du Niokolo Koba est soumis, de la part des populations des 17 communes qui l’entourent, à de fortes contraintes aux effets dévastateurs sur ses ressources naturelles et notamment sur l’eau, justifiant ainsi son intégration depuis 2007 dans la liste rouge des sites en péril de l’UNESCO.

« C’est dans ce cadre que la Fondation OCP a développé un véritable partenariat avec le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique du Sénégal en vue de réduire la pression sur le parc et ses ressources. Entamé en 2021, pour une durée de 3 ans, le projet a pour ambition d’appuyer la Direction des Parcs Nationaux (DPN) sur trois volets complémentaires : (i) le contrôle de la qualité des eaux du parc – à travers l’octroi de matériels et le renforcement de capacités des cadres et agents, (ii) l’autonomisation des populations riveraines à travers la création d’activités génératrices de revenus pour les femmes, ainsi que (iii) la sensibilisation des communautés, en particulier les jeunes, quant à la préservation de l’Environnement pour le bien-être des générations », souligne le communiqué .

Dans le cadre du premier volet, la Fondation OCP s’est appuyée sur l’expertise de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) au Maroc, pour dispenser un cycle de formation sur le contrôle de la qualité de l’eau, ajoute la même source précisant qu’un programme de renforcement des capacités des cadres et agents du ministère a été élaboré et, à ce jour, 24 cadres et agents ont déjà bénéficié de formations dans ce domaine ».

« En outre, la Fondation OCP a mis à la disposition de la DPN un dispositif d’analyses de la qualité de l’eau composé d’un laboratoire mobile, de 2 pickups et 6 motos, et équipé de kits d’analyses pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface », poursuit-on de même source. « Ainsi, sur tout le long du Fleuve Gambie qui traverse le parc et qui s’étend sur près de 250 km, les autorités du parc sont en mesure d’avoir un meilleur plan de surveillance de la qualité de l’eau disponible et peuvent entreprendre les mesures correctives à temps », souligne le texte.

« En termes d’autonomisation des populations locales, le partenariat a permis la mise en œuvre d’un projet agro-écologique basé sur une gestion efficiente des ressources naturelles et permettant aux communautés riveraines d’accéder à de nouvelles sources de revenu, réduisant progressivement la pression sur les ressources du parc », ajoute-t-on. En effet, en utilisant l’énergie propre pour le pompage et l’utilisation raisonnée de l’eau, les coopératives de femmes bénéficiaires du projet sont en mesure d’augmenter durablement les rendements agricoles et d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de leurs foyers.

La même source indique qu’une mission de diagnostic communautaire a, dans ce cadre, été organisée en partenariat avec le Cooplab de l’UM6P en février 2022 pour évaluer le besoin des communautés en termes d’accompagnement à la création de revenus. A son issue, 50 femmes ont pu bénéficier d’un programme de renforcement de capacités.

En ce qui concerne le dernier volet du partenariat, les partenaires se mobiliseront prochainement pour appuyer une « Caravane des Ambassadeurs » qui sillonnera les 17 communes riveraines du parc pour la sensibilisation des populations locales quant aux problématiques liées à l’environnement, note le communiqué.

Il rappelle que ce projet autour du Parc National du Niokolo Koba a été le premier d’une série d’initiatives lancées par la Fondation OCP et le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de la Transition Ecologique du Sénégal en faveur de la préservation du patrimoine naturel et d’un développement communautaire dans le pays.

« Depuis 2022, deux autres initiatives sont également déployées au Sénégal : un projet visant à appuyer l’Aire Marine Protégée de Joal Fadiouth, en collaboration avec la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) qui permettra de contribuer à la promotion d’un développement économique et social inclusif des communautés locales et à l’amélioration de la conservation de la biodiversité marine et côtière dans et autour de l’aire marine ; et un projet de coopération avec l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte « ASERGMV » pour la lutte contre l’avancée du désert, une gestion durable des ressources naturelles et à la mise en valeur des zones saharo-sahéliennes.

« A travers ces initiatives, la Fondation OCP inscrit pleinement ses actions dans le cadre des objectifs de développement durable à savoir : la préservation de l’environnement et de la biodiversité faunique et floristique et se mobilise pour un avenir meilleur en Afrique », indique le communiqué.