Selon le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, à travers le projet de Loi de Finances 2020, le gouvernement a interagi avec un ensemble d’amendements importants à caractère social, visant à soutenir l’employabilité des jeunes et à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, particulièrement en encouragent les jeunes à créer leurs propres entreprises, et en favorisant leur intégration sur le marché du travail.

Il a cité aussi l’exonération de la TVA sur les ventes et les services, l’exonération totale de l’IS au cours des 5 premiers exercices, et l’allocation de 50% de la contribution délibératoire au titre des avoirs et liquidités à l’étranger au Fonds d’appui à la cohésion sociale, ainsi que le maintien de l’exemption des dates conditionnées produites au Maroc et du taux de TVA appliqué à la voiture économique à 7% au lieu de 10%.