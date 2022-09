Le Comité national marocain du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS-Maroc), réuni récemment en assemblée générale à Rabat, a élu un nouveau bureau exécutif.

L’élection de ce nouveau bureau exécutif a pour objectif de poursuivre sa contribution à la dynamique du champ patrimonial et culturel en général et relever les défis post-pandémie Coronavirus (Covid-19) qui a gelé toute action, indique un communiqué de l’ICOMOS-Maroc, faisant partie d’ICOMOS-International, un organe consultatif de l’UNESCO.

La présentation des rapports moral et financier par le président et le trésorier du bureau en fin de mandat, a connu un riche débat abordant les réalisations de ces dernières années et la situation financière jusqu’à 2022, ainsi que les questions d’ordre général et particulier relatives au patrimoine et au rôle qui incombe en ce sens à Icomos-Maroc, note la même source. Après le retrait de l’ancien bureau, qu’aucun membre n’allait se présenter candidat pour des raisons statutaires, un comité composé de trois membres a veillé sur le déroulement démocratique de tout le processus de l’élection du nouveau bureau, précise le communiqué, ajoutant que le suffrage secret a élu les onze membres, comme le stipulent les statuts, qui se sont réunis par la suite pour formuler, sur vote, la composition du Bureau.

Il s’agit de Aboulkacem Chebri qui a été élu président du nouveau bureau, Abdelali Bouziane, vice-président, Abderrahim Kassou, secrétaire général, Zouhair Bennani, secrétaire général adjoint, lalla Khaddouj Benlamine, trésorière et Said El Azrak, trésorier adjoint.

Par ailleurs, Sanae El Alaoui, Fatima Zahra Oufara, Khaoula Benjmal, Karim Rouissi et Moulay El Mostapha Benarchid ont été élus assesseurs.

Le nouveau bureau, œuvrant dans la continuité et la capitalisation des acquis, projette une nouvelle stratégie et un plan d’action riche et varié, à l’échelle nationale et internationale, pour contribuer à mettre, véritablement, le patrimoine au-devant de la locomotive du développement intégré et durable et pour rehausser la position du Maroc vis-à-vis des instances internationales.

Icomos-Maroc se veut un des fédérateurs des politiques patrimoniales, pour la sauvegarde, l’inscription/classement, la réhabilitation et la promotion du patrimoine national, culturel et naturel, urbain et rural pour une équité régionale, en collaboration avec les autorités compétentes, les élus, les investisseurs et la société civile.

Icomos-Maroc est une ONG nationale, qui fait partie du réseau international des comités nationaux créés sous l’égide d’ICOMOS-International dont le siège est à Paris.

Éditant des conventions sur la gestion du patrimoine et des chartes internationales relatives à sa sauvegarde et sa conservation, l’ICOMOS est un organe consultatif de l’UNESCO, particulièrement chargé de l’inspection et de l’instruction des dossiers de candidature à la liste du patrimoine universel où l’avis de ses spécialistes est primordial dans toute opération en la matière. En revanche, un comité national d’Icomos travaille sur tout le patrimoine de son pays indépendamment de son inscription ou non au registre national ou mondial.