Une rencontre sur les actions susceptibles d’assurer une reprise ‘’rapide’’ du tourisme et des services dans la province d’Ifrane a réuni, récemment, les principaux acteurs du secteur.

Lors de cette rencontre, initiée par la province d’Ifrane, l’accent a été mis sur les problèmes auxquels font face les professionnels après l’arrêt de leur activité, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, ainsi que sur l’examen des mécanismes à même de favoriser la relance du secteur.

Le gouverneur de la province, Abdelhamid El Mazid, a mis en avant à cette occasion l’engagement collectif dont ont fait preuve l’ensemble des composantes de la province durant l’état d’urgence sanitaire, notant que ces efforts ont été couronnés par le classement de la province en zone 1.

Il a assuré les opérateurs locaux que tout le soutien nécessaire leur sera apporté pour alléger l’impact du Covid19 sur le secteur touristique, ajoutant qu’un programme est en cours d’élaboration pour attirer davantage de touristes et ériger la ville en destination de choix durant cet été.

De leur côté, les professionnels du secteur ont abordé différentes questions ayant trait à l’impact négatif de la propagation du Covid19 sur le secteur touristique, tout en préconisant la révision du recouvrement des taxes et des impôts.

Ils ont aussi pointé du doigt l’augmentation des montants des factures d’eau et d’électricité, en dépit de l’arrêt de l’activité, proposant par ailleurs l’exploitation des espaces du domaine public de manière provisoire pour garantir la distanciation sociale.

Trente-cinq nouveaux établissements d’hébergement touristique d’un investissement global s’élevant à 385,5 millions de dirhams (MDH) sont en cours de réalisation au niveau de la province d’Ifrane.

Ces projets touristiques d’une capacité d’accueil de plus de 2.000 lits viendront renforcer l’infrastructure hôtelière de la ville d’Ifrane et sa province, qui demeurent parmi les destinations les plus prisées des touristes en cette période hivernale, selon des données de la délégation régionale du tourisme.

A Ifrane, le nombre des établissements hôteliers classés s’est établi à fin décembre dernier à 62 avec une capacité litière de plus de 3.000 lits.

Ces établissements se répartissent entre les hôtels (13 unités), les résidences hôtelières (4), les maisons d’hôte (2), les auberges (9), les gites (19), les pensions (7) et les campings (2), outre les unités d’accueil relatives au tourisme social et associatif, à savoir les centres d’estivage relavant des associations des œuvres sociales des secteurs privé et public.