Infomédiaire Maroc – Dans un entretien accordé au quotidien français Le Monde, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita, indique que « la migration doit être prise pour ce qu’elle est, à savoir un phénomène naturel. Il y a 256 millions de migrants dans le monde (3 % de la population mondiale), dont 36 millions d’Africains. A 80 %, ces migrants africains restent sur le continent.

Il reste donc 7 millions de personnes qui quittent l’Afrique pour le reste du monde, dont 1,5 million de façon irrégulière. A l’arrivée, 0,5 % de la migration mondiale est africaine et illégale ».

« Or, quand on écoute les discours politiques en Europe, quand on regarde certains reportages, on présente cela comme une invasion de l’Europe par l’Afrique. Si on ramenait le problème à sa dimension réelle, le débat serait plus serein et efficace», a estimé le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ».

Rédaction Infomédiaire