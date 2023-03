Rachid Lazrak et Mouatassim Belghazi lancent « Clé Blanche », la nouvelle marque premium dédiée aux projets immobiliers très haut standing au Maroc.

« Au Maroc, depuis le milieu des années 2000, plusieurs acteurs ont lancé des projets dans l’immobilier de haut standing avec des offres qui ne rencontrent pas toujours les attentes des acquéreurs. C’est ainsi que Rachid Lazrak et Mouatassim Belghazi ont décidé de joindre leurs efforts et de capitaliser sur les leçons tirées du marché immobilier local, ainsi que de leurs expériences respectives, afin de lancer une nouvelle marque résidentielle premium nommée Clé Blanche », indiquent Saraya Holding et le Groupe A. Lazrak dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat autour de la marque Clé Blanche ambitionne de donner naissance à des projets de très haut standing, centrés autour de la qualité, de la recherche d’innovation et de l’expérience du nouvel habitat.

Le projet Clé Blanche Souissi, dont les travaux de construction ont déjà démarré, se situe au quartier Souissi Dar Essalam.

La marque Clé Blanche ambitionne de développer une série de projets exclusifs dans plusieurs villes du Maroc, qui mettront au cœur de leur conception et leur réalisation, la qualité sans compromis, l’innovation, la durabilité, l’élégance et le respect de l’environnement dans lequel les projets naîtront, est-il expliqué.

Par ailleurs, le communiqué souligne que d’autres projets de la marque Clé Blanche sont actuellement en cours d’étude et seront annoncés dès leur finalisation.