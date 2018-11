Infomédiaire Maroc – « Bertone Design », une marque italienne historique opérant dans le secteur du design et de l’architecture, et « Marita Group Holding », une entreprise mondiale opérant dans le secteur du développement urbain et immobilier basée à Rabat, ont annoncé, ce mardi à Milan, un accord qui permettra la réalisation de l’un des plus importants projets de développement immobilier au Maroc d’une valeur de 350 millions d’euros. L’accord a été signé à l’occasion d’une réunion qui a donné lieu à la constitution de « Bertone Design Africa », société détenue par Bertone Design Italia et Marita Group Holding et destinée à opérer sur le marché africain, indique un communiqué de Bertone Design Italia.

Aux termes de l’accord, Marita Group impliquera Bertone Design Africa dans les projets actuels et futurs de la Holding : du développement de réseaux urbains pour véhicules électriques totalement éco-durables à Rabat aux projets d’urbanisme et d’architecture à travers l’Afrique.

Selon le communiqué, deux projets sont déjà à venir dans le cadre de cette collaboration : « Bertone Design et Marita Group uniront leurs efforts pour réaliser l’un des plus importants projets de développement immobilier au Maroc d’une valeur de 350 millions d’euros : le réaménagement d’un bâtiment existant d’une superficie de 6 000 m2 afin de créer un hôtel 5 étoiles à Rabat et la conception d’un nouveau complexe de plus de 100 villas, agrémenté de jardins, dans la capitale du Maroc ». Le projet comprend « une étude spéciale d’aménagement paysager de la superficie de 71 hectares qui présente une valeur naturaliste particulière, afin de réaliser l’intervention avec le respect total de l’environnement », précise la même source. Concrètement, Bertone Design Italia développera le concept de projets et sera en charge de la direction artistique de toutes les activités menées par Bertone Design Africa, tandis que Marita Group Holding se chargera de l’organisation et de la gestion de la nouvelle société ainsi que de la promotion et du développement commercial de la marque Bertone Design en Afrique.

Bertone Design se présente comme l’une des plus prestigieuses marques du « made in Italy » spécialisée dans les domaines de l’architecture, le design industriel et le transport, avec une équipe de grande expérience réalisant des projets de haut de gamme sur un niveau international.

Marita Group Holding est une entreprise mondiale qui propose des solutions « clés en main » pour le développement immobilier, les parcs thématiques, l’énergie renouvelable et la production de véhicules électriques.

En collaboration avec les principaux constructeurs d’automobile, le groupe qui opère sur quatre continents a présenté le premier système de transport de véhicules électriques destiné aux secteurs public et privé en Afrique.

Rédaction Infomédiaire