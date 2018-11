Infomediaire Maroc – La Confédération générale des entreprises du Maroc de Fès-Taza a organisé, lundi à Fès, sa première rencontre sous le thème la « Relance de l’Immobilier » avec la participation des professionnels du secteur.

Initiée en partenariat avec le Conseil Syndical des Notaires, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, l’Association des lotisseurs et promoteurs immobiliers de Fès et le Conseil Régional des Ingénieurs Topographes, cette rencontre a porté sur l’examen des différentes mesures prises pour dynamiser et relancer le secteur de l’immobilier, considéré comme une véritable locomotive de l’économie de la région.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri, a passé en revue les mesures prises pour la dynamisation du secteur de l’immobilier, lesquelles portent notamment sur le développement de l’offre et la réglementation du marché de l’immobilier à travers la maitrise du développement urbain et ce, dans le but de combler le déficit enregistré en la matière et répondre à la demande croissante de toutes les couches sociales.

Le ministre a souligné, dans ce cadre, la nécessité de l’instauration d’une approche territoriale basée sur la révision des mesures incitatives de l’Etat pour concevoir un produit destiné aux couches moyennes et démunies, développer l’habitat destiné à la location, promouvoir l’habitat rural et participatif et encadrer l’auto-construction. M. Fassi Fihri a insisté, également, sur l’importance des développement des programmes visant la lutte contre le déficit en matière d’habitat à travers la révision des activités du Fonds de solidarité habitat et intégration urbaine, le renforcement du contrôle et de l’efficacité et l’amélioration de la bonne gouvernance .

Le ministre de l’Aménagement du Territoire national a aussi préconisé, entre autres, la dynamisation du partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine d’habitat, tout en appelant au renforcement de la qualité et de la durabilité avec l’amélioration du cadre juridique à travers la qualification et l’encadrement de tous les intervenants.

De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a mis en valeur l’importance de cette rencontre organisée par la CGEM et ses divers partenaires pour débattre des questions relatives au financement et aux procédures administratives qui encadrent le secteur, ajoutant que cette rencontre tend à identifier les défis à relever pour améliorer les mécanismes d’accompagnement et de développement du secteur de l’immobilier.

Cette initiative intervient à point nommé au vu des actions lancées par les collectivités territoriales pour le développement de la ville de Fès et le renforcement de la compétitivité de son territoire, a-t-il poursuivi, citant, dans ce cadre, les programmes engagés dans les secteurs du tourisme, de l’artisanat et des services ainsi que les actions dédiées à la valorisation du patrimoine historique de la ville.

Le président de la CGEM Fès-Taza, Mohamed Berrada Rkhami, a quant à lui, souligné que cette initiative n’est pas fortuite mais découle des constats et des réalités vécues par tous les professionnels du secteur, ajoutant que le but de cette journée est de réfléchir de manière concertée à des solutions qui vont permettre la relance du secteur de l’immobilier, en tant que vecteur de développement économique régional.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’un protocole d’accord portant création de la Confédération Régionale des Professionnels de l’Immobilier qui sera chargée de la relance du secteur au niveau de la Région.

Rédaction Infomediaire.