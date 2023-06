Secteur clé dans la dynamique économique, l’immobilier a toujours connu des hauts et des bas, au gré des fluctuations de l’offre et la demande, mais aussi des facteurs conjoncturels globaux. Au fil des années, l’offre s’est étoffée, diversifiée, modernisée et les attentes des Marocains a, elle aussi, muté. Sur cette toile de fond, les professionnels s’accrochent même si le cap de la pandémie a été tumultueux. Entre réalités et ambitions, les acteurs de la promotion immobilière misent sur une série de leviers à même de dynamiser davantage le secteur.

C’est dans le but, donc, de faire le point sur la situation du secteur et de décrypter ses contraintes et ses opportunités, que Les Inspirations ÉCO se propose de dédier sa prochaine rencontre du cycle « Le Cercle des ÉCO » au thème : « Secteur immobilier. Clés d’une relance durable ».

Objectif : Dresser des recommandations, en partenariat avec les professionnels, pour des solutions de relance pérenne de l’immobilier, tous segments confondus.

— Comment se porte le secteur immobilier ?

— Le diagnostic est-il pareil dans toutes les branches ?

— Comment les professionnels du secteur appréhendent-ils le cap à venir ?

— Quels en sont les contraintes, les défis, mais aussi les attentes ?

— Quid du volet fiscal ?

— Que cherche l’acquéreur potentiel marocain, aujourd’hui ?

— Qu’en est-il de l’adéquation qualité-prix ?

— Que recommandent les professionnels ?

