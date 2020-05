Le Groupe Addoha, expert depuis plus de 30 ans dans la promotion immobilière, vient de lancer en Côte d’Ivoire la nouvelle version de son site internet www.addoha.ci, faisant ainsi face aux défis qu’offrent ces temps particuliers et continue d’innover pour simplifier la vie de ses clients.

Grâce à son ergonomie fluide et responsive, le nouveau site d’Addoha Côte d’Ivoire offre un accès plus rapide et plus facile à l’essentiel : Consulter tous les détails sur les projets du promoteur immobilier, mais plus important encore, le site permet aux futurs clients de réserver un bien directement en ligne, une première dans le secteur en Afrique.

Avec la refonte du site web pour un rendu intuitif, un design moderne et au concept résolument innovant, et à l’heure où la navigation sur le net devient un réflexe pour la plus grande majorité, le Groupe Addoha démontre une nouvelle fois sa position à l’avant-garde du secteur immobilier en Afrique.