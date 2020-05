En appui à la décision de l’Office des Changes qui cible les résidents marocains actuellement bloqués à l’étranger après la fermeture des frontières, Bank Of Africa (BOA) met à la disposition de ses clients un canal simple pour activer la dotation touristique exceptionnelle dont la contre-valeur est plafonnée à 20.000 dhs par personne physique majeure, annonce un communiqué du Groupe bancaire.

“Cette démarche rapide et facile prévoit que le client envoie sa demande, englobant une déclaration sur l’honneur, une copie du passeport et de la CIN, par mail à l’adresse : [email protected]”, précise le communiqué. Une équipe dédiée du Centre de Relations Clients procède aux modalités de vérification et d’authentification pour activer la dotation touristique exceptionnelle sur la carte du client utilisable pour les retraits au niveau des GAB, le paiement chez les commerces ainsi que sur internet.

Bank Of Africa continue sa mobilisation pour soutenir ses clients quelle que soit leur situation durant cette période difficile.