‘‘Mycloud.ma par Casanet’’, filiale de Maroc Telecom, a remporté, pour la deuxième année consécutive, le prix du meilleur partenaire pays Microsoft de l’année 2019 au Maroc. Casanet a été distinguée parmi les meilleurs partenaires mondiaux de Microsoft qui font preuve d’excellence dans l’innovation et la mise en œuvre de solutions client basées sur les technologies Microsoft, indique un communiqué. ‘‘Mycloud.ma’’ accompagne les entreprises marocaines dans leur transformation digitale en leur facilitant l’accès aux meilleurs services Cloud dans le domaine de la collaboration, la productivité, la sécurité ou l’infrastructure, relève la même source. « Le meilleur du cloud mondial est accessible à toutes les entreprises marocaines de manière simple, sécurisée et avec un paiement en dirhams. Aujourd’hui, nous avons atteint un niveau de partenariat Gold chez Microsoft, Kaspersky et Fortinet. Nous comptons aussi à notre actif quelque 15.000 utilisateurs satisfaits », se félicite Yassir Lamrani, DG de Casanet, cité dans le communiqué.