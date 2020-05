Public Investment Corporation (PIC), pour le compte du fonds de retraite sud-africain Government Employees Pension Fund (GEPF), investit 50 millions de dollars pour une participation de 13% dans Aradei Capital.

PIC est une société de gestion d’actifs d.tenue par le gouvernement de la R.publique d’Afrique du Sud. Elle gère plusieurs véhicules d’investissement et investit dans tout le continent africain et au-delà. PIC gère un portefeuille d’investissement diversifié dans plusieurs secteurs de l’économie sudafricaine et contrôle également plus de 10 % de la Bourse de Johannesburg à travers des participations cotées.

Cette transaction permet à Aradei Capital de diversifier son tour de table et d’accueillir un actionnaire international de référence aux côtés du Groupe Label’Vie (LBV), de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et d’autres groupes prestigieux tels que Sanam Holding et Best Financière.

La société ambitionne de se positionner en tant que foncière leader dans l’immobilier commercial, un secteur en pleine expansion au Maroc, stimulé par l’émergence des véhicules OPCI favorisés par le nouveau cadre légal.

Dans un contexte de crise mondiale sans pr.c.dent, la réalisation de cette transaction témoigne de la solidité des fondamentaux et des perspectives de croissance d’Aradei Capital.

“Nous sommes fiers d’accueillir GEPF dans notre actionnariat et nous nous r.jouissons d’un

partenariat à long terme”, a déclaré Nawfal Bendefa, PDG d’Aradei Capital. “Cette augmentation de capital est cl. pour financer notre plan de développement. . la sortie de cette crise, nous anticipons une mutation des standards de l’immobilier commercial, qui sera probablement un moteur de croissance pour notre activité..

Cette opération est une transaction mixte d’augmentation de capital et d’acquisition d’actions auprès de la BERD. ” Notre investissement dans Aradei Capital d.montre notre stratégie au Maroc pour promouvoir des financements innovants et le développement des marchés de capitaux. La BERD a soutenu la bonne gouvernance et la croissance de la société, qui a attiré un investisseur international de renom tel que PIC. Nous resterons un actionnaire actif pour accompagner la croissance de la foncière, et contribuer au développement de l’immobilier commercial au Maroc “, a déclaré Marie- Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice Maroc de la BERD.

“Les partenariats sont essentiels pour nous permettre d’exécuter notre stratégie africaine. Aradei Capital a l’expertise que nous recherchons au Maroc pour nous permettre d’avancer sur notre approche de partenariats “, a déclaré Vuyani Hako, le PDG par intérim de PIC. Il a rajouté “Nous sommes aussi particulièrement intéressés par la croissance que pr.sente Aradei Capital . travers sa stratégie de diversification vers d’autres classes d’actifs en immobilier locatif. Nous pensons que notre client, GEPF, bénéficiera de cette stratégie à long terme “.

A propos de PIC

Public Investment Corporation SOC Limited (PIC) est une soci.t. de gestion d’actifs d.tenue par le gouvernement de la R.publique d’Afrique du Sud, représenté par le Ministère des Finances en tant qu’actionnaire. PIC est la plus grande société de gestion d’actifs en Afrique.

Les clients de PIC sont principalement des entités du secteur public. Parmi ses clients figurent le Government Employees Pension Fund (GEPF), le Fonds d’assurance ch.mage (UIF), le Fonds du commissaire . l’indemnisation (CC), le Fonds de pension du commissaire . l’indemnisation (CP) ainsi que le Fonds de pension des institutions associ.es (AIPF).

PIC gère un portefeuille d’investissement diversifié, qui comprend plusieurs classes d’actifs. Il s’agit notamment d’actions cot.es en bourse, de biens immobiliers, de capital-investissement et d’investissements . impact social. En plus des rendements financiers pour ses clients, PIC recherche des rendements sociaux en investissant dans des projets qui garantissent une croissance inclusive. PIC soutient les objectifs de développement durable des Nations Unies et tient compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance dans tous ses investissements.

A propos d’Aradei Capital

Aradei Capital est une foncière marocaine figurant parmi les leaders de son secteur et dont l’activité principale s’articule autour de l’acquisition, l’exploitation et le développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme. La foncière s’appuie sur l’expertise de la société de gestion REIM Partners, à laquelle elle a délégué la gestion de son patrimoine. Adossée à un actionnariat prestigieux (Label’Vie, BERD, SANAM, Best Financière et aujourd’hui PIC), Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs r.partis dans 15 villes du Royaume, totalisant une surface locative de plus de 320 000 m..