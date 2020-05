Le chiffre d’affaires (CA) d’Immorente Invest a atteint 16,2 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, en progression de 95% par rapport à la même période une année auparavant.

Les loyers consolidés à cette date se sont établis à 13 MDH, en progression de 83% par rapport au premier trimestre de 2019, a indiqué l’entreprise dans un communiqué, expliquant cette hausse et celle du CA par l’élargissement du périmètre des actifs avec les acquisitions du siège de Engie Contracting Al Maghrib et des immeubles de bureaux Atrium et Contempo, et ce malgré la sortie de l’actif Rodia du portefeuille.

Immorente invest a annoncé, en outre, le remboursement de la quasi-totalité de ses dettes en procédant en janvier 2020 au transfert du contrat de leasing dans le cadre de la sortie de l’actif Rodia pour 151 MDH et en mars 2020 au remboursement d’emprunts bancaires pour 169,9 MDH.

Suite à ces remboursements, la foncière est quasi désendettée avec 2% de ratio Loan-to-Value (ratio de la dette brute divisée par la valeur actualisée des investissements hors taxes, incluant les frais d’acquisition).