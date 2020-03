Le groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé, mercredi, la mobilisation dans les jours à venir d’un ensemble de mesures pour alléger l’impact du déficit pluviométrique de la campagne agricole 2019-2020.

Ces mesures, qui seront initiées en concertation avec le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, se déclinent en trois axes à savoir “le déploiement d’une enveloppe supplémentaire de crédit de 1,5 milliard de dirhams (MMDH)”, “le retraitement de l’endettement des agriculteurs pour leurs échéances à venir” et “le financement des importations de blé et d’aliments de bétail par les sociétés importatrices clientes”, précise le GCAM dans un communiqué.

Ainsi, l’enveloppe supplémentaire de crédit est répartie sur le produit “Laksiba” (500 millions de dirhams) visant à aider les éleveurs à sauvegarder leur cheptel et acquérir l’orge (2Dhs/Kg) mis à leur disposition par les services du ministère au niveau des différents souks du Royaume, le produit “Filaha Rabiiya” (600 MDH) pour le financement des cultures printanières (maraîchage, maïs, tournesol, melon, pastèque, …) ainsi que sur le produit “Al ghars” (400 MDH) pour le financement et l’entretien de l’arboriculture, fait savoir la même source.

Par ailleurs, le GCAM souligne que les petits agriculteurs bénéficieront d’un traitement automatique de leurs dossiers consistant en un report de leurs lignes de crédit à court terme et un report avec décalage d’une année des échéances de leurs crédits à moyen et long termes.

Pour les autres agriculteurs, la situation de leur endettement sera examinée, au cas par cas, et des facilités de paiement leur seront accordées selon leur capacité de remboursement.

S’agissant du financement des importations de blé et d’aliments de bétail par les sociétés importatrices clientes, la banque facilitera les opérations destinées aux compléments d’approvisionnement du marché national.

Le GCAM indique également que compte tenu de la situation sanitaire d’urgence engendrée par la crise du coronavirus, un dispositif particulier sera mis en place pour éviter l’engorgement de ses agences, invitant sa clientèle à respecter les règles de comportement qui leur seront transmises (prise de rendez-vous par téléphone, patience et respect des files d’attente à l’extérieur des agences, etc …).