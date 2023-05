Avec 254 candidatures, la 6ème édition des Impériales a connu un record de participation, mettant en lice 113 campagnes publicitaires pour 75 marques. Les « Étoiles », récompensant annuellement les agences et les marques ayant fait preuve de créativité et d’efficacité, témoignaient de la qualité de cet événement.

Au cours de cette soirée, les lauréats ont reçu les trophées « Les Étoiles 2023 » dans plusieurs catégories, rendant hommage à l’innovation et la créativité qui animent l’écosystème marocain du marketing et de la communication.

DPR Group a brillamment tiré son épingle du jeu, en raflant cinq Étoiles ainsi que le titre très convoité d’Agence de communication de l’Année 2023. L’Étoile des Professionnels a été attribuée à DPR Group pour la campagne Salim, menée en partenariat avec Centrale Danone. L’agence a également remporté trois étoiles pour sa collaboration avec Johnson’s & Johnson’s sur la campagne « Machi Hchouma », soulignant l’importance du combat contre le cancer féminin : l’Étoile de la Direction Artistique, l’Étoile de la RSE et l’Étoile de la Grande Cause. En outre, le partenariat avec Coca-Cola Maroc pour la campagne « FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola » a permis à DPR Group de remporter l’Étoile des RP, en faisant la promotion d’un événement sportif international majeur.